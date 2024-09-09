Сын миллионера устроил массовую драку у бара в Асбесте

Сын владельца сети столовых из Асбеста Александр Н. устроил массовую драку у городского бара «Матео». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Мужчина поссорился с другими посетителями бара и решил продолжить конфликт на улице, где и началась драка. Очевидцы ссоры вызвали сотрудников полиции.

«Пока наряд разнимал толпу, избили одного из сотрудников — у него черепно-мозговая и перелом руки. Похожие травмы еще у троих участников бойни, четвертый в реанимации», — рассказал источник канала, добавив, что сам Александр скрылся.

По данным источника, отец 30-летнего мужчины владеет сетью городских столовых.

Устроивший драку парень ранее отбывал наказание в колонии за побои, но вышел по УДО. В ходе одного из конфликтов пострадавшим стал студент, которому Александр раздробил череп, добавил собеседник Telegram-канала.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники полиции арестовали более 40 участников массовой драки. Конфликт произошел возле Дома культуры в поселке Афипский между местными жителями и лицами неславянской внешности.