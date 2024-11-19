Сын мигрантов в Петербурге ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

В одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга сын мигрантов ударил сверстника ногой в лицо и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила «Фонтанка» .

На попавших в Сеть кадрах учащийся в маске ударил ногой в лицо мальчика, который спокойно сидел в коридоре. Пострадавший не успел опомниться, как агрессор добавил пощечину и убежал.

Полицейские после изучения видеозаписи установили, что ЧП действительно произошло в одной из школ Красносельского района, однако по этому поводу каких-либо заявлений ни от кого не поступало.

«Полиция приняла меры к установлению участников и обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее подросток-мигрант на камеру избил школьницу в Свердловской области, СК по региону начал проверку.