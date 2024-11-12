Подросток-мигрант на камеру избил школьницу в Свердловской области

Подросток-мигрант избил девочку в школе в Свердловской области, началась процессуальная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой школьник с размаха бьет ногой в живот стоящую у окна девочку. На фоне слышно, что подростка подначивала еще одна учащаяся.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве. Главе ведомства отчитаются об установленных обстоятельствах.

Ранее группа 15-летних подростков после ссоры избила сверстницу в школе в Тюменской области. Издевательства над девочкой нападавшие засняли на камеру и разместили в Сети. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.