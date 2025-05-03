Свыше 80 пожаров потушили в лесах Забайкальского края за неделю

За неделю в Забайкальском крае потушили 81 лесной пожар — огонь охватил почти 128 тысяч гектаров. Об этом сообщило Минприроды региона в Telegram-канале .

С пожарами борются 1,2 тысячи специалистов из разных организаций — Забайкаллесхоза, Читинской авиабазы, лесной охраны и Авиалесоохраны. Для тушения используют 158 единиц техники: бульдозеры, вездеходы, тракторы, автоцистерны, вертолеты и другие машины.

МЧС России также подключилось к борьбе с огнем. В пятницу его самолеты Ил-76 тушили пожар рядом с селом Укурик, где горело почти две тысячи гектаров.

Ранее в Забайкалье нашли тела трех пропавших пожарных-десантников. Погибших обнаружили в лесу сотрудники Читинской авиабазы.