Свыше 4,3 тысячи мигрантов выдворят из Подмосковья

С 13 по 22 октября в Подмосковье прошла вторая фаза операции «Нелегал-2025». Ее цель — борьба с нелегальной миграцией, выявление административных нарушений и преступлений в этой сфере, сообщило РИА «Новости» .

«Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — сообщила начальник подмосковного управления информации и общественных связей ГУ МВД Татьяна Петрова.

В ходе двух этапов операции выявили и пресекли более 15,7 тысячи административных нарушений. Среди них — свыше 10 тысяч протоколов за нарушение режима пребывания в России и более двух тысяч — за незаконную трудовую деятельность.

Правоохранительные органы возбудили 748 уголовных дел по миграционным преступлениям. Среди них: 77 — за организацию незаконной миграции; шесть — о фиктивной регистрации; 430 — о липовой постановке на учет приезжих и лиц без гражданства; 235 — о подделке документов.

Ранее в московском хостеле задержали более 370 мигрантов. Проверка касалась соблюдения правил миграции при размещении людей на складах и в производственных помещениях. Задержанных передали полиции для оформления материалов о нарушениях.