Свыше 3,5 тонны краба изъяли у браконьеров на побережье Охотского моря

Пограничники изъяли более 3,5 тонн браконьерского краба у трех россиян на побережье Охотского моря. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 11 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

На побережье бухты Нагаева у трех россиян изъяли более 3,5 тонн камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность его происхождения.

В России запрещена контрабанда стратегически важных ресурсов, к ним относятся многие виды рыбы и морепродуктов.

Ранее грузовик, который незаконно перевозил красную икру и камчатского краба, остановили в Забайкалье. Общая стоимость рыбной продукции превысила 14,5 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.