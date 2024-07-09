Свыше 30 детей попали в больницу после отравления в лагере в Туве

Ховалыг: в Туве 31 школьника увезли в больницу с отравлением

В Туве свыше трех десятков детей попали в больницу после отдыха в лагере «Чагытай». Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале .

«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции», — уточнил он.

Ховалыг отметил, что состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое. Состояние остальных детей опасений не вызывает, еще троих школьников отправили на амбулаторное лечение.

Предположительно, дети пожаловались на плохое самочувствие сразу по приезду из лагеря.

Ховалыг дал поручение представителям Минобразования вместе с Минздравом Тувы провести проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам.

Глава республики добавил, что после случившегося проверка затронет и другие оздоровительные лагеря.

Ранее в Удмуртии в летнем лагере «Алые Зори» отравились 24 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.