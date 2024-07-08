Более 20 детей отравились в летнем лагере в Удмуртии

Роспотребнадзор: в Глазове в летнем лагере отравились 24 ребенка

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование после отравления детей в оздоровительном лагере «Алые Зори» в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства в Удмуртии.

На симптомы острой кишечной инфекции пожаловались 24 ребенка. Специалисты сразу же выехали в лагерь.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды», — уточнили в федеральной службе.

По факту отравления детей возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В региональном Следкоме сообщили, что минимум четыре ребенка попали в больницу.

Ранее массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы.