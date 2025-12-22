СВУ могли заложить для подрыва авто в Орехово-Борисове

Shot: автомобиль в Орехово-Борисове мог взорваться из-за СВУ

В передней части автомобиля, взорвавшегося в районе Орехово-Борисово в Москве, могло быть самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Что именно взорвалось, сейчас устанавливается, но, судя по разрушениям, объект находился в передней части авто», — написали авторы поста.

В момент происшествия в иномарке находился водитель. Он получил тяжелые травмы, включая осколочные ранения ног и переломы.

В результате взрыва посекло минимум семь припаркованных машин. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. На месте ЧП работают оперативники и криминалисты. Медики борются за жизнь пострадавшего.