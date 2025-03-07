Сворачивается клубком и прыгает. В московской квартире обнаружили очередную агрессивную змею

В службу спасения поступил звонок из-за агрессивной змеи в жилом доме на юго-востоке столицы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По словам обратившегося за помощью, пресмыкающееся находится в квартире на улице Паперника в одном помещении с человеком. При этом змея сворачивается клубком и прыгает, угрожая находящимся рядом людям.

Откуда взялось животное, пока неизвестно. Информация уточняется.

Ранее в этот же день в соседнем районе Черемушки житель дома обнаружил в лифте еще одну агрессивную змею длиной приблизительно в 30-40 сантиметров. Медицинская помощь людям не потребовалась.