Свора собак напала на девочку в Кемеровской области
Стая собак набросилась на школьницу в городе Белово Кемеровской области. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.
На записи видно, как псы окружают девочку и бросаются на нее. Испуганный ребенок кричит и пытается убежать.
В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу выясняют обстоятельства происшествия.
«В социальных медиа сообщалось, что на одной из улиц города Белово бездомные собаки нападают на жителей, в том числе несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По аналогичным фактам уже расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее стая бродячих собак напала на инвалида в Челябинской области. Пострадавшего спасли очевидцы.