Свора собак напала на девочку в Кемеровской области

Стая собак набросилась на школьницу в городе Белово Кемеровской области. Момент происшествия попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как псы окружают девочку и бросаются на нее. Испуганный ребенок кричит и пытается убежать.

В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу выясняют обстоятельства происшествия.

«В социальных медиа сообщалось, что на одной из улиц города Белово бездомные собаки нападают на жителей, в том числе несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По аналогичным фактам уже расследуют уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стая бродячих собак напала на инвалида в Челябинской области. Пострадавшего спасли очевидцы.