Свора бродячих собак растерзала женщину возле свалки под Новосибирском

Стая бродячих собак напала на женщину вблизи мусорного полигона под Новосибирском. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета, ответственных за организацию отлова бродячих собак», — отметили в пресс-службе.

Следствие оценит действия лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. Из-за неисполнения своих обязанностей они допустили увеличение их численности, что привело к нападению на человека.

Как рассказали ТАСС в администрации Новосибирского района, собаки напали на женщин за забором городской свалки, на частной территории в промышленной зоне. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии примерно двух километров.

Ранее бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Хабаровском крае. Псы набросились на женщину недалеко от ее частного дома, когда она направлялась к колонке за водой. Обезглавленное тело пенсионерки нашли соседи.