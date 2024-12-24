Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Хабаровском крае

Стая бродячих собак в Хабаровском крае насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале .

Тело пенсионерки со следами укусов обнаружили в поселке Октябрьский Ванинского района. Псы набросились на женщину недалеко от ее частного дома на улице Центральной, когда она направлялась к колонке за водой. От полученных укусов и травм пострадавшая скончалась.

Тело пенсионерки в крови нашли соседи. Они вызвали полицию на место происшествия. Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливают правоохранительные органы.

В Челябинске стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Зачастую бродячие собаки нападают на людей из-за желания защитить свою территорию, рассказал кинолог. Избежать нападения можно, если покинуть это место.