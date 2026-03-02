Алабай загрыз собаку на глазах у детей и напал на женщину в Новом Измайлове
В Новом Измайлове алабай, который гулял без хозяина, загрыз маленькую собаку на глазах у детей. Затем он набросился на женщину с собакой. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
Местная жительница Анастасия сообщила, что ЧП произошло 28 февраля. Пес появился в районе около 14:00. Сначала алабай набросился на хаски, но хозяева смогли отбить собаку.
«Этот пес бегал по району, жители неоднократно звонили в 112, но реакции никакой. Потом алабай загрыз собачку, гулявшую с девочками на площадке», — рассказала она 360.ru.
Один из жителей, по словам Анастасии, поймал агрессивное животное и привязал возле контейнерной площадки. После пса забрал неизвестный мужчина, представившийся «сотрудником хозяина собаки».
Пострадала также одна женщина, защищавшая своего питомца. Об этом 360.ru рассказала ее родственница.
«Пострадавшая — моя сестра. Еще одну собаку загрыз насмерть, третья — лежит в ветклинике, разорван живот. <…> У сестры серьезная рана руки, но кости целы, пока [ставит] прививки от бешенства», — пояснила она.
