Связи нет, еда на исходе. Смельчак-пожарный выручил альпинистов в самом высокогорном селе России

Спасатели Дагестана вывели из снежного плена 26 альпинистов, которые застряли в самом высокогорном селе России — Куруше. Об этом сообщили представители регионального МЧС в официальном телеграм-канале ведомства.

Спортсмены приехали в республику со всей страны на чемпионат России, который проходил в Куруше. Из-за мощного снегопада дорогу к селу полностью завалило.

Связь пропала, у группы заканчивались продукты. Ситуация постепенно становилась критической.

Прорваться к населенному пункту не могла даже спецтехника, при этом несколько спортсменов выбрались из Куруша самостоятельно, они пешком прошли шесть километров по снегу.

Оставшиеся члены команды запросили помощь у экстренных служб. Начальник местной пожарной части Рагим Рамалданов пошел к альпинистам пешком через метель.

Он успешно добрался до спортсменов и помог вывести их в безопасное место, медицинская помощь никому не понадобилась.

О ситуации в Куруше ранее рассказывал 360.ru вице-президент Федерации альпинизма России Александр Яковенко. Представитель спортивной организации отмечал, что спуститься из села спортсмены не могли пять суток.