Связанный с ЧВК «Вагнер» офицер утонул в Карелии

«Карелия Daily»: связанный с ЧВК «Вагнер» офицер утонул на рыбалке на Сегозере

В Сегозере в Карелии нашли тело пропавшего рыбака, которого искали с конца октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В ходе обследования акватории Сегозера специалисты нашли тело мужчины. Поисковые работы завершены», — заявили в ведомстве.

По данным издания «Карелия Daily», речь идет об офицере Андрее Ткаченко, который в составе ЧВК «Вагнер» служил в Сирии и принимал участие в военных действиях.

По предварительным данным, погибший вместе с другом приехал на рыбалку в Карелию. Приятель офицера взял с собой восьмилетнего сына. Они арендовали металлический катер, однако поднялся шторм, лодка перевернулась в 400 метрах от берега, ребенок сумел доплыть до ближайшего острова.

Ранее в Мали погиб командир ЧВК «Вагнер» с позывным Майкл. Его группа приняла бой с боевиками, однако сам военный скончался от полученных ран.