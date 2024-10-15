Командир ЧВК «Вагнер» с позывным Майкл погиб во время боя в Мали

Командир штурмовиков группы «Вагнер» с позывным Майкл погиб во время боевого задания в Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» .

По его информации, 12 октября Майкл возглавил группу быстрого реагирования, которая выдвинулась в район боевых действий и столкнулась с превосходящими силами. Командир во время боя лично «уничтожил восемь боевиков» и скончался от полученных ран, добавили авторы публикации.

Отдельно они подчеркнули, что благодаря самоотверженности погибшего подразделению удалось не дать противнику прорваться из окружения и рассредоточиться. Военного наградят звездой Героя «Вагнер» посмертно.

Ранее агентство Reuters идентифицировало 23 пропавших без вести в боях с повстанцами-туарегами членов ЧВК «Вагнер» в Мали. По информации издания, среди них были были ветераны боевых действий, участвовавших в боях на Украине, в Сирии, Ливии и других горячих точках.