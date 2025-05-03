Связали ноги и избили. В Нижнем Новгороде школьницы истязали лошадь и снимали на видео

В Нижнем Новгороде три девушки из спортивной школы жестоко избили лошадь. Они сняли издевательства на видео, которое вскоре появилось в соцсетях. Теперь в образовательном учреждении проводят проверку, сообщили ТАСС в областном Министерстве спорта.

«По вопросу нарушения правил и техники безопасности при взаимодействии с лошадьми тремя несовершеннолетними обучающимися СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени И. А. Сои руководством учреждения проводится внутренняя проверка», — отметили в министерстве.

Группа девочек-подростков захотела покататься на лошади по имени Иоланта. Но когда животное заупрямилось, они связали ей ноги веревкой и начали «учить трюкам», сообщило издание nn.ru. На теле животного остались глубокие раны. После происшествия лошадь потеряла аппетит и не идет на контакт с людьми.

В Министерстве спорта региона уточнили, что учениц временно отстранили от занятий. В понедельник, 5 мая, состоится заседание педагогического совета, на котором будет рассмотрен вопрос об их отчислении.

Минспорта также выясняет, насколько качественно администратор школы и тренер учениц выполняли свои обязанности.

Ранее нервная жительница Уфы пнула собаку, а потом придушила поводком из-за пролитого кофе. Свидетелем произошедшего стал мальчик — владелец пострадавшего животного. Во двор, где избили собаку, прибыли зоозащитники.