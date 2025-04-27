Нервная жительница Уфы пнула собаку из-за пролитого кофе на глазах ребенка

Полиция начала проверку пнувшей собаку при ребенке жительницы Уфы

Стаканчик пролитого кофе из-за дернувшей за поводок собаки вывел из себя жительницу Уфы. Сначала она сильно пнула питомца, а потом придушила поводком. Видео с издевательством над собакой опубликовали «Вести Башкортостан» в Telegram-канале .

Свидетелем избиения стал мальчик — настоящий владелец пострадавшего животного.

«Смотри, что твоя собака сделала», — обратилась женщина к ребенку.

Видео быстро разошлось в социальных сетях и Telegram-каналах. В пресс-службе МВД по Башкирии в комментарии РИА «Новости» заявили, что уже начали проверку.

«Сообщение зарегистрировано в полиции в ходе мониторинга сети Интернет», — заявили в пресс-службе.

Местные паблики сообщили, что во двор, где произошло избиение собаки, приехали городские зоозащитники.

В начале января стало известно о регулярных издевательствах над собакой уфимского школьника, который пинал питомца и постоянно дергал за поводок во время прогулок. Местные жители в сообщили в пабликах, что жестокое обращение с собакой свойственно не только мальчику, но и его родителям.