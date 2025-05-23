Сверток с проводами нашли на въездных воротах Кригскомиссариата Москвы

Источник 360.ru: Сверток с проводами нашли на воротах Кригскомиссариата в Москве

Неизвестный примотал обмотанный изолентой сверток с торчащими проводами к воротам здания Кригскомиссариата на Космодамианской набережной Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, историческое здание сейчас оцепили. Людей внутри помещения нет. На место выехали кинологи для проверки странной находки.

Источник добавил, что саперы прибыли на место. По итогам проверки угрозы они не обнаружили.

В начале мая полиция Санкт-Петербурга эвакуировала жильцов дома на Петергофской улице после звонка о заложенной в машине бомбе. Абонент заявил, что намерен подорвать неправильно припаркованный автомобиль.

Прибывшие на место саперы и кинологи в провели транспортное средство, но ничего опасного там не обнаружили. Только после окончания мероприятий силовики разрешили жителям вернуться домой.