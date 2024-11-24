Свердловская курсантка ФСИН покончила с собой в Рязани

В Рязани нашли тело студентки курса Академии ФСИН. Предположительно, жительница Свердловской области покончила с собой, сообщило издание E1.ru.
По информации YA62.ru, погибшая училась на экономическом факультете. Перед смертью она оставила голосовое сообщение, по которому можно сделать вывод о косвенной причастности преподавательского состава высшего учебного заведения к произошедшему.
В самом вузе ФСИН информацию о гибели курсантки пока не прокомментировали, данные в СМИ не подтвердили. Подробности инцидента уточняются.
В октябре 15-летняя школьница из Подольска покончила с собой после проигрыша отцу в шахматы, а также ссоры с матерью. Ребенок заперся в комнате, спустя некоторое время его тело обнаружили родители. Правоохранительные органы завели уголовное дело.
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