Свердловская курсантка ФСИН покончила с собой в Рязани

В Рязани нашли тело студентки курса Академии ФСИН. Предположительно, жительница Свердловской области покончила с собой, сообщило издание E1.ru .

По информации YA62.ru, погибшая училась на экономическом факультете. Перед смертью она оставила голосовое сообщение, по которому можно сделать вывод о косвенной причастности преподавательского состава высшего учебного заведения к произошедшему.

В самом вузе ФСИН информацию о гибели курсантки пока не прокомментировали, данные в СМИ не подтвердили. Подробности инцидента уточняются.

В октябре 15-летняя школьница из Подольска покончила с собой после проигрыша отцу в шахматы, а также ссоры с матерью. Ребенок заперся в комнате, спустя некоторое время его тело обнаружили родители. Правоохранительные органы завели уголовное дело.