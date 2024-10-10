Школьница погибла в Подольске после проигрыша отцу в шахматы

Школьница из Подольска погибла после того, как проиграла отцу в шахматы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Накануне 15-летняя девочка получила от отца шах и мат и сильно расстроилась из-за этого. Мужчина разозлился и потребовал от ребенка выйти из-за стола, заявив, что больше не будет играть с ним. Мать школьницы добавила, что вместо шахмат ей было бы лучше учить уроки.

Девочка убежала к себе в комнату, заперлась и перестала отвечать. Через некоторое время родители нашли ее тело. Предположительно, подросток покончил с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В июле в Кемеровской области 12-летняя школьница сбежала из дома с 16-летним возлюбленным. Она рассказала, что мать не одобряла их отношения и даже угрожала ножом. Следователи возбудили уголовное дело, девочке грозит детский дом.