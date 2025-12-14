Свердловчанка отбивалась от полиции тростью, чтобы отдать 10 млн рублей мошенникам

Телефонные мошенники продолжают обманывать пожилых людей. В Екатеринбурге пенсионерка пришла в банк, чтобы снять более 10 миллионов рублей. Женщина не смогла объяснить, для чего ей нужна такая сумма, и все время разговаривала по телефону. Сотрудники банка заподозрили мошенничество и вызвали полицию. Об этом сообщило издание «Е1.ru» .

При попытке полицейских убедить женщину, что на нее оказывают давление аферисты, она отказалась верить и устроила скандал.

Пенсионерка выбежала на улицу и пыталась отбиваться от правоохранителей тростью, продолжая разговор по телефону. Разрешить ситуацию удалось только после приезда родственников, которые увезли ее домой.

Ранее стало известно, кто значится собственником квартиры, которую продала Долина. Согласно документам, владелец приобрел недвижимость в июне 2024 года. До этого жилье было в собственности другого человека более 19 лет.