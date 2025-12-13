Стало известно, кто значится собственником квартиры, которую продала Долина

Полина Лурье еще числится собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.

Согласно документам, сейчас у квартиры один владелец. Он купил ее в июне 2024 года. До этого жилье было в собственности другого человека более 19 лет.

Долина оказалась в центре скандала прошлым летом. Она заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в Москве. Злоумышленники общались с артисткой четыре месяца. Под предлогом сохранения денег они уговорили ее перевести средства на «безопасные» счета и передать курьеру. Общий ущерб оценивается в 317 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело.

Долина оспорила продажу квартиры и вернула право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. В результате Полина Лурье, которая купила квартиру артистки, осталась без денег и жилья. Она обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначено на 16 декабря.

В эфире Первого канала певица заявила, что вернет покупательнице 112 миллионов рублей. Она не уточнила, когда это произойдет и как: сразу или частями.

Дело Ларисы Долиной о квартире всколыхнуло всю страну. Эксперты по недвижимости не устают обсуждать, как этот случай негативно сказался на рынке вторичного жилья. Народная артистка сталкивается с репутационными потерями, а россияне продолжают выражать недовольство в соцсетях и ждут решения Верховного суда.