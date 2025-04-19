Свеча стала причиной пожара в квартире на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: в московской квартире вспыхнул пожар из-за свечи на подоконнике

Оставленная на подоконнике горящая свеча спровоцировала пожар в доме в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на седьмом этаже многоквартирного дома на Университетском проспекте. В момент пожара хозяев не оказалось дома. Спасателей вызвали соседи, которые живут этажом ниже.

Прибывшие на место огнеборцы вскрыли дверь и потушили огонь.

«Сгорели: свеча, подсвечник и подоконник на площади 0,2 квадратного метра. В квартире никого не было», — рассказал собеседник 360.ru.

По его словам, в квартире было плотное задымление.

Ранее огонь вспыхнул на 19-м этаже многоэтажки на юге столицы. Пожар возник в двухкомнатной квартире и охватил площадь 15 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Плотное задымление распространилось на несколько этажей. Во время тушения у пожарных возникли проблемы с давлением в кранах, но им удалось справиться с ЧП.