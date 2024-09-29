Мусорный полигон загорелся в Нижегородской области на 10 тысячах «квадратов»

МЧС: в Нижегородской области на площади 10 тысяч квадратных метров горит свалка

В Нижегородской области произошел пожар на мусорном полигоне. Его площадь уже достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пламя охватило ТБО рядом с деревней Лазарево. На месте работают 15 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Угрозы распространения огня на ближайшие населенные пункты не наблюдается.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания на полигоне ТБО в Богородском округе. Также правоохранители дадут оценку исполнению законодательства о пожарной безопасности.

Ранее сильный пожар потушили на полигоне твердых бытовых отходов рядом с населенным пунктом Скородум. По данным МЧС, площадь пожара составляла свыше восьми тысяч квадратных метров.