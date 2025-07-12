В Петербурге задержали жениха и шафера из-за стрельбы у ЗАГСа

Полиция задержала жениха и шафера, которые устроили стрельбу у ЗАГСа Петербурга

У ЗАГСа на улице Капитанской полиция задержала жениха и шафера. Причиной стала стрельба из травматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 11 июля, около 16:00, в полицию Василеостровского района сообщили о выстрелах возле Дворца бракосочетания на Капитанской улице.

«На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили виновников переполоха. Ими оказались 23-летний жених и его 22-летний друг, которые в пылу свадебного веселья решили добавить „адреналина“: достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих», — отметили в полиции.

Молодых людей задержали сотрудники уголовного розыска Василеостровского района при поддержке спецполка Главка во время вечеринки в одном из городских ресторанов. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В прошлом году петербуржец устроил стрельбу на свадьбе, когда молодожены садились в машину после церемонии. Один из гостей выстрелил в воздух, а затем уехал.