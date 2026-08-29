Свадьба в Египте закончилась смертью 27-летнего жениха

Молодой мужчина умер после собственной свадьбы в египетской провинции Сохаг. Кириллосу Вади было 27 лет. Трагическую историю рассказало местное издание Masrawy .

Вади потерял сознание в деревне Аль-Кошех после празднования с родственниками и друзьями. Мужчине стало плохо, когда торжество уже подходило к концу. Близкие вызвали скорую помощь, после чего жениха доставили в больницу. Врачи не смогли его спасти.

По предварительным данным, мужчина перенес острый сердечный приступ.

Жители деревни узнали о смерти Вади спустя несколько часов после того, как он отпраздновал начало семейной жизни. Прощание с мужчиной прошло в церкви Абу-Сейфейн в Аль-Кошехе.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш неизвестные застрелили 27-летнего мужчину по дороге на его собственную свадьбу. Тогда жених погиб до начала торжества.