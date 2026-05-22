Сурок выбежал на трассу и устроил аварию на «Формуле 1»

Пилот команды Williams Александр Албон попал в аварию во время тренировочной сессии на Гран-при Канады «Формулы 1». Виновником стал выбежавший на трассу сурок. Трансляцию гонки вел Fox Sports .

Животное оказалось на дороге, когда пилот выходил из седьмого поворота. Албон сбил зверька, потерял контроль над болидом, вылетел с трека и врезался в стену.

Сурок погиб. Гонщик травм не получил и самостоятельно выбрался из машины.

После аварии организаторы остановили сессию красными флагами примерно на 20 минут. Албон закончил тренировку на 14-й позиции. Лучший результат по ее итогам показал итальянец Андреа Кими Антонелли. Ранее молодой пилот команды Mercedes выиграл Гран-при Майами. Эта победа стала для 19-летнего гонщика третьей подряд и помогла ему укрепить лидерство в общем зачете чемпионата.