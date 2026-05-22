Сурок выбежал на трассу и устроил аварию на «Формуле 1»
Пилот команды Williams Александр Албон попал в аварию во время тренировочной сессии на Гран-при Канады «Формулы 1». Виновником стал выбежавший на трассу сурок. Трансляцию гонки вел Fox Sports.
Животное оказалось на дороге, когда пилот выходил из седьмого поворота. Албон сбил зверька, потерял контроль над болидом, вылетел с трека и врезался в стену.
Сурок погиб. Гонщик травм не получил и самостоятельно выбрался из машины.
После аварии организаторы остановили сессию красными флагами примерно на 20 минут. Албон закончил тренировку на 14-й позиции. Лучший результат по ее итогам показал итальянец Андреа Кими Антонелли. Ранее молодой пилот команды Mercedes выиграл Гран-при Майами. Эта победа стала для 19-летнего гонщика третьей подряд и помогла ему укрепить лидерство в общем зачете чемпионата.