Супружеская пара проехала около 100 км с мертвым сыном на заднем сиденье авто

В Италии супружеская пара проехала около сотни километров по автомагистрали, не заметив, что их 31-летний сын умер. Мужчина находился на заднем сиденье, сообщила газета Corriere della Sera .

Отец управлял машиной. Мать сидела рядом с ним на пассажирском сиденье.

«Мужчина, сидевший на заднем сиденье, не подавал признаков жизни, но на протяжении значительного отрезка пути родители этого не замечали, думая, что он отдыхает», — заявили журналисты.

Когда супруги его позднее окликнули и он не отозвался, то остановили машину. Родители вызвали медиков, обнаружив, что у сына нет пульса. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Предварительная причина — сердечный приступ. У молодого человека были проблемы с сердцем.

Ранее на Урале женщина нашла пропавшего супруга мертвым на заднем сиденье автомобиля. Тело мужчины пролежало в машине 15 суток.