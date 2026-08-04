«Прочесали каждый уголок». Пропавшего мужчину жена нашла мертвым в машине через 15 дней

Пропавшего в Екатеринбурге мужчину нашла супруга в машине. В беседе с Е1.ru Алена высказала предположение, как Михаил мог умереть.

Житель Каменска-Уральского 17 июля приехал в Екатеринбург на работу — он занимался ремонтом квартир. В 10:00 он позвонил супруге, а потом связи с ним не было. Клиентка потеряла рабочего 20 июля. Все три дня Алена пыталась написать заявление в полицию о пропаже мужа, но ей отказывали.

Обращение о розыске зарегистрировали только 31 июля после скандала. Алена с подругой приняли решение самостоятельно искать Михаила. В полиции им дали адрес, где машину пропавшего видели в последний раз.

«Прочесали каждый уголок, кустик, всю промзону, каждый гараж и ангар. Я попросила полицейских на карте показать, где есть камеры, за пределы чего нам не выезжать, каких улиц. И нам посоветовали заехать на Синие Камни. Проехав через ряд гаражей, вернувшись на главную дорогу, мы обнаружили автомобиль», — рассказала Алена.

Мужчина лежал на заднем сиденье автомобиля. Эксперты не обнаружили видимых повреждений. При Михаиле не нашли телефона и ключей от автомобиля, машина была закрыта, а переднее колесо спущено.

Мужчина пролежал в машине 15 суток, в Екатеринбурге в это время стояла довольно теплая погода. Девушка предположила две версии: либо он сел отдохнуть и задохнулся в машине, либо это разбойное нападение. Злоумышленники могли проткнуть колесо, а когда водитель вышел его поменять, ударили его по голове, а потом положили на заднее сиденье.

В ГУ МВД по Свердловской области после произошедшего начали служебную проверку по факту действия или бездействия сотрудников дежурной части отдела полиции, куда обращалась супруга Михаила.