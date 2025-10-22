Пожар на Загребском бульваре в Петербурге унес жизнь человека

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел трагический инцидент — в двухкомнатной квартире вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти пострадавшего не удалось, написала Neva.Today .

По сообщению пресс-службы МЧС Петербурга, днем 21 октября спасатели получили информацию о пожаре в квартире дома 35/28 на Загребском бульваре. Огонь охватил четыре квадратных метра в комнате площадью двадцать квадратных метров. Пожар был потушен менее чем за двадцать минут, но к тому времени пламя уже унесло жизнь одного мужчины. Для ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и семнадцать сотрудников МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют все причины и обстоятельства смертельного возгорания.