Супруги из России разбились на мотоцикле во Вьетнаме

VnExpress: турист из России погиб в ДТП во Вьетнаме, его жена получила травмы

Два российских туриста на мотоцикле столкнулись с еще одним иностранцем на байке в портовом городе Фантхьет на юго-востоке Вьетнама. Двое мужчин погибли, женщина попала в больницу, сообщила газета VnExpress .

Авария произошла днем 23 ноября на улице Нгуен Тонг в районе каменистого пляжа Онг Диа. На повороте с интенсивным движением столкнулись два мотоцикла. На одном из них россияне — 49-летний муж и 47-летняя жена — ехали из центра Фантхьета в Муйне. Другим байком управлял иностранец, личность которого выяснит полиция.

Все трое после удара упали на дорогу, обломки мотоциклов разлетелись в стороны. Россиянин, управлявший одним из байков, умер на месте, второй мужчина скончался сразу после госпитализации. Россиянка получила тяжелые травмы.

Другой смертельный случай с туристами произошел в Лаосе. Шесть человек скончались после того, как выпили купленный в курортном городе Ванг Вьенг алкоголь.