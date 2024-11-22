Шесть туристов умерли после отравления алкоголем в Лаосе

BI: в Лаосе шесть туристов погибли после употребления алкоголя с метанолом

Шесть туристов скончались, отравившись некачественным алкоголем, на отдыхе в Лаосе. Об этом сообщило издание Business Insider .

По данным издания, от сильного отравления скончались американец, двое датчан, две австралийки и британка. Они приобрели некачественные алкогольные напитки с содержанием метанола в популярном у туристов курортном городе Ванг Вьенг.

По уточненной информации, 19-летние австралийки выпили алкоголь в хостеле Nana Backpacker. Сотрудники гостиницы нашли их в своем номере. В больницу девушки поступили в критическом состоянии, их не спасли.

Издание пояснило, что метанол в нарушение закона добавляют в напитки, чтобы повысить содержание алкоголя, хотя человек может погибнуть даже от небольшого его количества.

Ранее завотделением медпрофилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова предупредила, что контрафактный спирт может привести к слепоте, серьезным отравлениям, образованию опухолей и даже к смерти.