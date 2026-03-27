Суконная фабрика загорелась в Тамбовской области

Кровля на суконной фабрике загорелась в Моршанске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Тамбовской области.

Пожару присвоили второй уровень сложности. Сейчас возгорание удалось локализовать, его площадь — около тысячи квадратных метров. Угроза перехода на соседние здания устранена.

На месте работают 65 спасателей и 23 единицы техники. О пострадавших не сообщается, причина возгорания пока неизвестна.

Ранее пожар вспыхнул на Каменском стекольном заводе в Ростовской области. Пострадали пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Причиной пожара, предположительно, стали нарушения техники безопасности при сварочных работах.