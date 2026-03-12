Пять человек пострадали при пожаре на стекольном заводе в Ростовской области

Пожар вспыхнул на Каменском стекольном заводе в Ростовской области, пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Пострадавших доставили в больницу.
Свою проверку проводит и областная прокуратура. В случае необходимости надзорное ведомство примет необходимые меры. Причина возгорания устанавливается.
В конце января загорелся цех по утилизации пенопласта на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. По основной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
