Сухостой вспыхнул на 40 гектарах на западе Крыма

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе Крыма

В субботу крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах начался в Сакском районе в западной части Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сухостой горит вдоль автодороги Евпатория — Симферополь в Сакском районе. Высокая температура воздуха и ветер способствуют быстрому распространению огня.

По данным МЧС, из-за сильного задымления на участке автодороги ограничили движение. К ликвидации последствий возгорания привлекли 71 специалиста и 15 единиц техники.

Пресс-служба главка ведомства по Крыму добавила, что в ликвидации пожара задействовали 27 человек и семь единиц техники от РСЧС.

Ранее лесной пожар произошел около въезда в Энергодар Запорожской области. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призывал жителей региона использовать альтернативные маршруты движения через село Примерное.