Сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы начал тонуть в Азовском море

Shot: сухогруз с 3000 тонн кукурузы на борту начал тонуть в Азовском море

В Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский» с тремя тысячами тонн кукурузы на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, он следовал из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. Днем 16 февраля получил пробоину. Судно плавает под флагом Панамы, принадлежит компании VI-ZA SUN LTD.

К месту направились два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов». При этом от экипажа не было сигналов бедствия, он только попросился зайти в порт Азов. Сделать это возможно будет только после поднятия уровня воды.

Ранее на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края собрали 1,2 тонны мазута. Нефтепродукты нашли рядом с урочищем Кучугуры на шести километрах береговой линии. В уборке участвовали 65 человек и восемь единиц техники. Мазут собрали в мешки и увезли.

Разлив нефтепродуктов случился после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в ходе шторма в районе Керченского пролива в декабре прошлого года.