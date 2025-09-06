Сухогруз «Русич-5» с пшеницей сел на мель в Ростовской области
Shot: в Ростовской области терпит бедствие сухогруз, на борту 12 человек
Судно с пшеницей терпит бедствие в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Сухогруз «Русич-5» сел на мель у города Константиновска, когда выходил из гидроузла на реке Дон. На борту судна находятся 12 человек. Пострадавших нет.
Разлив топлива не зафиксирован. На место происшествия уже направляются два буксира.
Сухогруз «Русич-5» длиной 128 метров и шириной 16 метров ходит под флагом России. Предварительно, пространство на реке «Русич-5» не перекрыл.
Ранее бункеровщик топлива «ТН-618» сел на мель в Костромской области. Обошлось без пострадавших. Утечки нефти не было.