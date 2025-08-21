Бункеровщик топлива «ТН-618» сел на мель в Костромской области

В Костромской области судно село на мель. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 619-м километре реки Волги в районе деревни Карнахино Костромской области бункеровщик топлива „ТН-618“, следовавший по маршруту Рыбинск — Волгореченск, сел на мель», — сообщили в прокуратуре.

Никто не пострадал. Утечки нефти не произошло. Костромская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил о безопасности судоходства.