Бункеровщик топлива «ТН-618» сел на мель в Костромской области
В Костромской области судно село на мель. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На 619-м километре реки Волги в районе деревни Карнахино Костромской области бункеровщик топлива „ТН-618“, следовавший по маршруту Рыбинск — Волгореченск, сел на мель», — сообщили в прокуратуре.
Никто не пострадал. Утечки нефти не произошло. Костромская транспортная прокуратура проверяет соблюдение правил о безопасности судоходства.
Ранее на Енисее теплоход столкнулся с двумя пустыми баржами. В результате аварии в реку попало дизельное топливо. СК возбудил уголовное дело. Ущерб собственнику судна составил более миллиона рублей.
