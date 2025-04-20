Судовой ход на Дону перекрыли из-за врезавшегося в ворота теплохода

МЧС: теплоход «Альфа» врезался на Дону в ворота Кочетовского гидроузла

Теплоход «Альфа» столкнулся на реке Дон с воротами на Кочетовском гидроузле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Из-за аварии проход по реке перекрыли. В ведомстве уточнили, что утечки нефтепродуктов не произошло.

«В городе Семикаракорск на Кочетовском гидроузле теплоход „Альфа“ (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна», — отметили в пресс-службе.

На место прибыли специалисты. Они оценят степень повреждения ворот и судна. Всего Единая госсистема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций направила к гидроузлу 10 сотрудников и четыре единицы техники.

В результате ЧП никто не пострадал. По факту аварии Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

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