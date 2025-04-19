Судно село на мель около острова Шикотан в Сахалинской области

Корабль «Павловск» сел на мель неподалеку от грузового причала в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной прокуратуры.

Судно застряло 18 апреля в районе острова Шикотан, в бухте Крабовая. Оно возобновило движение на следующий день.

Прокуратура начала проверку. По ее данным, разлива нефтепродуктов не произошло, на борту в момент ЧП находились более 20 человек.

«Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. Также прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки, проводимой Восточным МСУТ СК», — отметили в пресс-службе.

Ранее ведомство отреагировало на сообщения о нарушении экологического законодательства в морском порту «Суходол». Прокуратура организовала проверку после появления в Сети видеозаписей, на которых засняли две большие темные полосы в воде, тянущиеся на сотни метров. Автор кадров рассказал, что след оставила угольная пыль.