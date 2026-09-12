Судно на Ямале выбросило на берег, погиб капитан

Капитан судна СТ-1 погиб при выбросе на берег в районе Обской губы на Ямале

В Карском море в районе залива Обская губа судно выбросило на берег. Капитан погиб на месте происшествия. Проводится проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Авария произошла утром 12 сентября. Судно СТ‑1 выбросило носовой частью на берег. На борту в этот момент находились два члена экипажа. Один из них, занимавший должность капитана, погиб.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Она также проконтролирует проведение доследственной проверки.

Выброшенное на берег в районе Обской губы маломерное судно зарегистрировано в Салехарде, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. В рамках проверки предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на реке Лене катер ударился о берег. Пострадали три человека.