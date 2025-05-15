Судно Jaguar, которое пытались захватить силы НАТО, проверят на повреждения

Водолазы в порту Приморска осмотрят на предмет повреждений судно Jaguar, которое попытались захватить силы НАТО. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Проверка займет около шести часов, затем судно обследует комиссия пограничной службы. До этого момента экипаж не сможет сойти на берег.

Танкер, шедший под флагом Габона, попытались захватить накануне вечером в нейтральных водах Балтийского моря. Эстонские военные потребовали от судна изменить курс и пришвартоваться в Таллине, но экипаж проигнорировал их.

Тогда натовский катер попытался протаранить танкер, а с вертолета на борт попробовали высадить десант. Однако вскоре на горизонте появился российский Су-35, и эстонские военные отступили. Судно пришло в Ленинградскую область, как и собиралось.