«Судьба-злодейка». Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке

Погибшая на Шри-Ланке российская туристка из Саратова Ольга Перминова была очень предусмотрительным человеком. А ее гибель стала злой шуткой судьбы. Об этом РИА «Новости» рассказала знакомая женщины Натали Павлова.

Утром 19 февраля 53-летняя россиянка ехала в поезде, который со станции Бадулла направлялся в Коломбо Форт. Когда состав приблизился к городу Элла, где находится знаменитый девятиарочный мост, путешественница высунулась из вагона, чтобы сфотографироваться, но выпала из поезда на полном ходу.

Как рассказала знакомая погибшей, женщина была очень доброй, жизнерадостной и заботливой, а кроме того еще и предусмотрительной.