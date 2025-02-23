«Судьба-злодейка». Знакомые рассказали о погибшей на Шри-Ланке россиянке
Знакомая погибшей на Шри-Ланке россиянки: Перминова была предусмотрительной
Погибшая на Шри-Ланке российская туристка из Саратова Ольга Перминова была очень предусмотрительным человеком. А ее гибель стала злой шуткой судьбы. Об этом РИА «Новости» рассказала знакомая женщины Натали Павлова.
Утром 19 февраля 53-летняя россиянка ехала в поезде, который со станции Бадулла направлялся в Коломбо Форт. Когда состав приблизился к городу Элла, где находится знаменитый девятиарочный мост, путешественница высунулась из вагона, чтобы сфотографироваться, но выпала из поезда на полном ходу.
Как рассказала знакомая погибшей, женщина была очень доброй, жизнерадостной и заботливой, а кроме того еще и предусмотрительной.
Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку.
Натали Павлова
Она также выразила соболезнования родственникам погибшей, отметив, что не может поверить в произошедшее.
Другая знакомая Ольги подтвердила сказанное и добавила, что женщина не так давно потеряла мужа.
«Взрослый сын, две внучки, муж у нее скоропостижно скончался, остановилось сердце несколько лет назад», — рассказала знакомая Перминовой, Анжелика Чулкова.