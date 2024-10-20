Суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

Суд запретил москвичу держать 20 кошек в квартире после жалоб жильцов дома и волонтеров. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Жители дома на Алтуфьевском шоссе и волонтеры забили тревогу: животные жили в ужасных условиях в одной из квартир. В помещении, где обитали хвостатые, концентрация аммиака была в девять раз выше нормы.

На помощь пришла прокуратура. В суд направили иск с требованием запретить москвичу держать у себя кошек и заставить его привести квартиру в порядок.

«Двадцать пушистых красавиц и красавцев, включая котят, спасены, а волонтеры помогут им обрести любящие семьи», — уточнили в прокуратуре.

Ранее москвичка спасла 18 запертых на парковке кошек. Животные несколько дней провели без еды и лишь лакали воду через приоткрытое окно. Их отвезли к ветеринару.