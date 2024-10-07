«Передвигались и жили в машине». Москвичка спасла 18 запертых на парковке кошек

Очевидцы обнаружили на парковке на северо-востоке Москвы машину с 18 запертыми кошками. Москвичка освободила их, показала ветеринару и нашла временное жилье. Она рассказала об этом РИА «Новости» .

Охранники гипермаркета на Ярославском шоссе сообщили собеседнице агентства, что машина с белорусскими госномерами около года стояла на парковке. В ней жили мать, дочь и кошки. Девочка умерла от сахарного диабета, и после ее похорон 4 октября хозяйку авто увезли в психиатрическую больницу.

«Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. <…> Видно, что кошки не уличные, а именно с ней передвигались и жили в машине», — сказала нашедшая животных женщина.

Кошки оказались практически здоровыми — ветеринар не нашел у них вирусов, блох или серьезных заболеваний, только ушного клеща. Животные, по словам москвички, несколько дней провели без еды и лишь лакали воду через приоткрытое окно. Спасители отдали их на передержку, чтобы после стерилизации найти новых хозяев.

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