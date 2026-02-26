Суд в Москве опроверг сообщения о побеге подсудимого

В Таганском районном суде опровергли сообщения о побеге подсудимого из здания. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

«Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

До этого телеграм-канал «112»сообщил о побеге подсудимого из Таганского суда и объявлении плана «Перехват» в столице. По его информации, сбежал мужчина, уже имеющий судимость по статье об открытом хищении мобильного телефона в 2022 году. Авторы канала уже уточнили, что подсудимый сбежал от сотрудников полиции, когда его должны были доставить в суд.

Ранее в Люберцах мужчина сбежал из зала суда сразу после вынесения приговора, скрывшись в неизвестном направлении. После этого возбудили уголовное дело по статье о побеге из места лишения свободы