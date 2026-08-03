Суд признал законным приговор подельнику актера сериала «Слово пацана»

Приговор Сухробу Хайдарову, который был подельником актера сериала «Слово пацана» Сергея Базанова, оставили в силе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Хайдарова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Суд рассмотрел просьбу фигуранта о смягчении назначенного наказания. В итоге кассационную жалобу не удовлетворили.

Следствие установило, что фигуранты в 2011 году напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке. Они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. В результате пострадавший скончался через несколько дней.

Ранее в городе Серов Свердловской области задержали женщину, которая разнесла магазин топором. Пьяную покупательницу не устроило качество обслуживания — она решила, что продавец посмотрела на нее «как-то не так».

В результате женщина взяла из дома топор и разгромила витрины. Ущерб составил более 259 тысяч рублей. Серовский районный суд вынес ей приговор по статье о хулиганстве с применением оружия.