На Урале пьяная женщина разнесла магазин топором из-за качества обслуживания

В Серове Свердловской области покупательница разнесла магазин топором из-за качества обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

В феврале 2026 года жительница одного из поселков в нетрезвом состоянии заглянула в местный продуктовый магазин за порцией спиртного.

«Однако, вернувшись домой, дама неожиданно вспомнила, что продавец посмотрела на нее „как-то не так“. Обида, помноженная на пары спирта, требовала немедленного выхода», — заявили в пресс-службе.

Покупательница схватила топор и «отправилась восстанавливать справедливость» — она разгромила витрины и холодильники, а продавцы спрятались на складе. Ущерб превысил 259 тысяч рублей.

Прибывший на место наряд полиции задержал нарушительницу. Недавно Серовский районный суд вынес ей приговор по статье о хулиганстве с применением оружия.

В конце июля пьяный мужчина на экскаваторе разгромил ковшом магазин «Цветочная база».