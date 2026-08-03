На Урале пьяная женщина разнесла магазин топором из-за качества обслуживания
В Серове Свердловской области покупательница разнесла магазин топором из-за качества обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.
В феврале 2026 года жительница одного из поселков в нетрезвом состоянии заглянула в местный продуктовый магазин за порцией спиртного.
«Однако, вернувшись домой, дама неожиданно вспомнила, что продавец посмотрела на нее „как-то не так“. Обида, помноженная на пары спирта, требовала немедленного выхода», — заявили в пресс-службе.
Покупательница схватила топор и «отправилась восстанавливать справедливость» — она разгромила витрины и холодильники, а продавцы спрятались на складе. Ущерб превысил 259 тысяч рублей.
Прибывший на место наряд полиции задержал нарушительницу. Недавно Серовский районный суд вынес ей приговор по статье о хулиганстве с применением оружия.
В конце июля пьяный мужчина на экскаваторе разгромил ковшом магазин «Цветочная база».